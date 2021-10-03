عقوبة بيع الحيوانات البرية بدون ترخيص في سوق الجمعة.. الحبس والغرامة

تصدر موضوع عقوبة بيع الحيوانات البرية بدون ترخيص في سوق الجمعة خلال اليومين الماضيين بعدما أعلنت الجهات المختصة في محافظة القاهرة عن ضبطها عدد من الحيوانات البرية في سوق الجمعة بالمخالفة للقوانين أثناء حملة مكبرة على السوق أسفرت عن ضبط « 8 من الثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف» حيث جرى تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب ما تم إعلانه.

عقوبة بيع الحيوانات البرية بدون ترخيص في سوق الجمعة

وبخصوص عقوبة بيع الحيوانات البرية بدون ترخيص في سوق الجمعة فإن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، قد نص في المادة رقد 28 على أن يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية :

أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية او موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة .

ثانيا : قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات .

ثالثا : جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

عقوبة بيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقانون

وفيما يتعلق بموضوع عقوبة بيع الحيوانات البرية بدون ترخيص في سوق الجمعة فإن قانون البيئة المشار إليه قد تناول في الباب الرابع العقوبات الخاصة بهذا الشأن في المادة رقم 84 والتي نصت على الآتي:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة .

وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة .