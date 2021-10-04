أيام يجوز للمطاعم مد مواعيد غلقها ساعة إضافية: الإجازات والخميس والجمعة

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن الحالات التي يسمح فيها للمطاعم والمنشآت السياحية بمد موعد الغلق، وفقا للتوقيت الشتوي لساعة إضافية.

وأوضح «المصري»: «مواعيد غلق المنشآت وفقا للتوقيت الشتوى تكون في الثانية عشر صباحا، إلا أنه يٌسمح بمدها لساعة إضافية في أيام الإجازات الرسمية المعتمدة من الحكومة، وأيضا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع»، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في السماح بالمد ساعة خلال تلك الأيام، أنها إجازات يٌمكن للأسرتناول الطعام والسهر بالمطاعم والمنشآت السياحية خلالها.

خدمتى الديلفرى والتيك أواي تعملان طوال اليوم

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالرغم من أن مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية كافة، في الثانية عشر صباحا، إلا أن خدمتي «الديلفري هوم والتيك أواي»، تعملان طوال اليوم.

وأكد عادل المصري: «يستطيع الزبون طلب الوجبات الغذائية تليفونيا عبر خدمة الديلفري بعد الثانية عشر صباحا، موعد الغلق الرسمي، كما يستطيع الذهاب للمطعم وشراء الطعام من خلال خدمة (التيك أواي)، بعد هذا الموعد»، موضحا أن موعد الغلق بالنسبة للمطعم السياحى يٌقصد به إغلاق صالة الطعام أمام الزبائن بعد الثانية عشر صباحا.

تراجع إقبال المواطنين على المطاعم خلال الشهر الجارى

وتوقع «المصري» تراجع نسب إقبال المواطنين على التواجد بالمطاعم السياحية خلال شهر أكتوبر الجاري؛ بسبب المصروفات التي تدفعها الأسر مع بدء العام الدراسي بالجامعات والمدارس، فضلا عن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تجعل بعض الأسر عازفة عن الخروج، وتناول وجبات الطعام بالمطاعم والمنشآت السياحية .

وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التزام المطاعم والمنشآت السياحية كافة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا مجال للتهاون في تطبيقها.

وأوضح عادل المصري، أن لجان وزارة السياحة تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية؛ للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات، مع توقيع غرامة مالية فورية وعقوبة الغلق الإداري على المنشأت المخالفة.