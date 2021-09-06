تزامنا مع الموجة الرابعة.. المنشآت السياحية تحذر: لا تهاون في الإجراءات

حذر عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، جميع المطاعم والمنشآت السياحية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وذلك تزامنا مع بدء الموجة الرابعة من كورونا في العديد من دول العالم، وظهور تحورات جديدة من الفيروس أشد خطورة وأكثر انتشارا.

الغلق والغرامة للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «المصري» لـ «الوطن»، أن المنشآت التي لن تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل، سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق مع توقيع غرامة مالية فورية، مطالبا كل المنشآت بالحرص على ارتداء العاملين بها للكمامة أثناء تواجدهم بالعمل بالمطاعم، حتى إذا تم تطعيمهم بالأمصال المضادة لكورونا، وأيضا التزام الزبائن بذلك، مشددا على استمرار لجان وزارة السياحة والآثار في التفتيش المفاجئ على المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وعن احتمالية صدور قرار حكومي بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بدخول الحاصلين على التطعيم فقط إليها، أسوة بما تم في العديد من دول العالم، أوضح «المصري»، أن الغرفة سترحب بمثل هذا القرار رغم أنه سيؤثر بالسلب على نسب تواجد المواطنين بالمطاعم حاليا، إلا أنه سيكون مفيدا جدا للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية في آن واحد، لافتا إلى اعتقاده أن هذا القرار لن يتم تنفيذه إلا بعد وصول أعداد الحاصلين على التطعيم بمصر لأرقام معقولة.

تطعيم العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية

وأوضح «المصري»، أن أعدادا كبيرة من العاملين بالمنشآت السياحية تحصلوا على التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حصول العاملين على التطعيم فضلا عن التزام المنشآت السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يرفع من نسب إقبال المواطنين على تناول وجبات الغداء بها.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه من المتوقع أن ترتفع نسب تواجد الزبائن بالمطاعم خلال الشهر الجاري، وذلك بعد عودة غالبية الأسر من المصايف، لافتا إلى أن شهر أغسطس الماضي، شهد تراجعا كبيرا في نسب الإقبال على تناول الطعام بالمطاعم السياحية، خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.