المنشآت السياحية والمطاعم تبدأ العمل بمواعيد التوقيت الشتوي أول أكتوبر

قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنّ المطاعم والمنشآت السياحية ستبدأ العمل وفقا لمواعيد التوقيت الشتوي بداية من أول أكتوبر المقبل، موضحا أنّ مواعيد الغلق ستكون في الساعة الثانية عشرة مساء، مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية، كما تستمر خدمة الدليفري والتيك اواي طوال اليوم.

مواعيد إغلاق صالات الديسكو والملاهي الليلية

وأضاف المصري لـ«الوطن»، أنّ مواعيد إغلاق صالات الديسكو الموجودة خارج المنشآت الفندقية ومسارح المنوعات «الملاهي الليلية»، تبدأ من الجمعة المقبل في الساعة الثانية عشرة صباحا، مع السماح بساعة إضافية في الإجازات الرسمية، ويومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

تراجع الإقبال في أكتوبر بسبب بدء العام الدراسي

وتوقع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تراجع الإقبال على تناول الطعام في المنشآت والمطاعم السياحية من قبل المصريين خلال أكتوبر المقبل، مرجعا الأمر للعديد من الأسباب، أهمها ظروف الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، والحالة المادية للمواطنين، التي تأثرت بشدة بسبب مصروفات العام الدراسي للأبناء.

وأوضح أنّ نسب إشغال المطاعم خلال سبتمبر الحالي، تراوحت بين 75 لـ80% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لاستقبال الرواد في المطاعم والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للمطعم.

تشديد الإجراءات الاحترازية

وأشار المصري، إلى أنّ الغرفة شددت على جميع أعضائها، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطاعم والمنشآت السياحية، مشيرا إلى الالتزام بتطبيق ضوابط التشغيل، وإلزام العاملين بارتداء الكمامة طوال فترة وجودهم في العمل، فضلا عن توافر المواد المطهرة والكحول بالمطاعم.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّ لجان وزارة السياحة تجري جولات تفتيشية مفاجئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات، لافتا إلى توقيع عقوبات الإغلاق والغرامة المالية الفورية على المنشآت التي تخالف تطبيق تلك الإجراءات.