المنشآت السياحية: نسبة إشغال المطاعم السياحية خلال سبتمبر بلغت 75%

قال علي منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب إقبال المواطنين والسياح الأجانب على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم، تبلغ حاليا نحو 75%، من السعة التى حددتها وزارة السياحة لاستقبال المطاعم للرواد والمقدرة بنحو 70% من السعة الاستيعابية القصوى للمطعم، لافتا إلى أن شهر سبتمبر الجاري شهد زيادة فى إقبال الزبائن على التواجد بالمطاعم السياحية.

ارتداء الكمامة للعاملين بالمطاعم «إجباري»

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغرفة شددت على جميع المطاعم والمنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والقواعد الصحية، مع الالتزام بتوافر المواد المطهرة والكحول وإلزام كل العاملين بالمنشآة بارتداء الكمامة طوال فترة تواجدهم بالعمل، فضلا عن ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي سواء فى الجلوس على الطاولة الواحدة أو بين الطاولات داخل صالات الطعام.

زيادة الإقبال على تناول الطعام بمسارح المنوعات والديسكوهات

وأشار «منصور»، إلى ارتفاع نسب إقبال المواطنين على تناول الطعام والمشروبات بمسارح المنوعات «الملاهى الليلية» والديسكوهات، بعد أن تم السماح بإعادة افتتاحها بداية من عيد الأضحى الماضى، موضحا أن حاجز الخوف من الخروج لدى المواطنين المصريين وتناول الطعام والسهر بالكافيهات والمنشآت السياحية، قد انتهى تماما، ما أدى إلى ارتفاع نسب إشغال المطاعم بالرواد خلال الفترة الحالية.

حظر تقديم الشيشة

وأوضح أنه محظور على المطاعم والمنشآت السياحية تقديم الشيشة للنزلاء، موضحا أن المطاعم التى يثبت تقديمها للشيشة يتم تحرير محاضر لها من قبل مسئولى وزارة السياحة والآثار، مع إبلاغ النيابة وتوقيع غرامة مالية وإغلاق المنشآة، لافتا إلى أن غالبية المطاعم ملتزمة بعدم تقديم الشيشة سواء داخل المنشآة أو خارجها.

وأكد «منصور»، أنه تم الانتهاء من تطعيم أعداد كبيرة من العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، موضحا أن التطعيم يٌمثل حماية تامة للعاملين بالمنشآت السياحية فضلا عن الرواد، لافتا إلى أن كل الإجراءات الوقائية التى تتخذها المطاعم تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.