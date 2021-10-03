حكاية «صقرين» من الجنوب.. سالم وعمر وكيلان لـ«خطة النواب» بهدف واحد

من هدايا الحياة الصحبة الصالحة المتفقة بلا اتفاق معلن أو مكتوب على بذل الجهد والعمل الدائم والتفاني في خدمة الوطن والمواطن، تلك الصحبة عندما تجتمع في مكان تزداد ساعات العمل والمنافسة الشريفة على صنع المزيد، ومن محاسن الصدف أن يكون في مجلس النواب رفيقين جمعهما العمل السياسي منذ عام ٢٠١٥ وهما المحاسب "مصطفي سالم" والمهندس "ياسر عمر" وكيلا لجنة الخطة والموازنة وشعلة النشاط التي لا تنطفيء.

النائبان يستمران في موقعهما 7 سنوات

فمنذ ٧ سنوات متصلة وهما النائبين الوحيدين المستمرين في مكانهما معا كوكيلين للجنة من ضمن الــ ٢٥ لجنة بالمجلس، ليس هذا وفقط فهما صقرين من صقور الجنوب وأبناء محافظتين متجاورتين بصعيد مصر هما سوهاج واسيوط، ولأن القدر يرتب كل شيء لتكون الصحبة تامة فهما يقيمان بعمارتين متجاورتين ايضا بالقاهرة، ويستقلان سيارة واحدة ذهابا وعودة للمجلس والوزارات.

ومن المفارقات أنهما حتي عندما أصيبا بوعكة صحية قام علي أثرها كلاهما بإجراء عملية جراحية كان ذلك خلال اسبوع واحد في شهر أغسطس ٢٠٢١.

تلك الحالة من التوحد في الأفكار وفى العطاء وفى اختيار السكن وحتى في المرض تفرضها أرواحًا متجاذبة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف".

علاقة طيبة بمعظم نواب المجلس من كافة المحافظات والأحزاب

وحتى تكتمل القصة حازا الصديقين علي ثقة قيادات حزب مستقبل وطن وثقة زملائهم أعضاء لجنة الخطة والموازنة خلال الفصل التشريعي السابق و الحالي نظرا لمشاركتهم ومناقشاتهم الفعالة والجدية والدائمة بجلسات مجلس النواب واجتماعات لجنة الخطة والموازنة و لما يتمتعان بة من حس وطني عالي و خبرة كبيرة في العمل السياسي والتزام كامل داخل مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة وحزب مستقبل وطن وعلاقاتهم الطيبة والواسعة والمتدة بمعظم نواب المجلس من كافة المحافظات وكافة الأحزاب والقوي السياسية الأخرى.

مصطفي سالم وياسر عمر قصة وكيلين نالا تقدير و اعجاب الجميع، وهي حكاية أصدقاء حمل كلا منهما هموم الوطن على كفه ونسيا في ظل تزاحم اعمالهما الحقد والحسد لانهما مشغولان بمعاني أسمى واكبر فكانا وبحق روحين في جسد واحد هدفه الصالح العام.