الجنايات تبرئ المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة ببنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود خلف، ببراءة محمد كمال مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفي كامل التجريبية ببنها، من اتهامه بالتحرش بالطالبات في المدرسة لثبوت كيدية البلاغات ضده، وتضارب أقوال إحدى المبلغات، وقوبل الحكم بعاصفة من الترحاب والزغاريد من أسرة المدرس والمتضامنين معه.

وشهدت محاكمة المدرس المتهم بالتحرش في بنها، اليوم، إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها العميد محمد سعيد رئيس مباحث المحكمة، حيث تجمع العشرات من المدرسين وأسر طلاب المدرسة المتضامنين مع المدرس قبيل الحكم ببرائته للمشاركة في الجلسة

مرافعة فريق الدفاع عن مدرس بنها المتهم بالتحرش

واستمعت محكمة جنايات بنها اليوم لمرافعة فريق الدفاع عن المدرس المتهم بالتحرش بقيادة محمد عبد الستار عزب المحامي، والذي دفع ببطلات الاتهام ووجود كيدية في البلاغات، وتضارب أقوال الشاكية الثالثة، بجانب سقوط المدة القانونية للشكوى، والإبلاغ بالنسبة لبعض الشاكيات اللائي اتهمن المدرس بالتحرس بهن منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

كما قدم فريق الدفاع تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مديرية التعليم بالقليوبية الذي جاء فيه أن المدرس يتمتع بحسن الخلق، ومشهود له بالكفاءة، وأكد فيه أولياء الأمور وإدارة المدرسة، أن المدرس على خلق ولم ترد ضده أي شكاوى طوال فترة عمله بالمدرسة، وأنه حسن السير والسلوك.

حيثيات الحكم ببراءة مدرس بنها من تهمة التحرش

وصدر الحكم ببراءة المتهم محمد كمال مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة مصطفي كامل التجريبية ببنها، وذكرت المحكمة في حكمها ان البلاغات كيدية وبعض الشاكيات سقطت المدة القانونية الخاصة لهن بالإبلاغ بجانب تضارب أقوال الشاكية الثالثة التي جاء في أقوالها إن التحرش تم بها منذ 3 شهور في المدرسة، وبعد ذلك عدلت في كلامها مؤكدة أن ماحدث تم في نفس المدة في سنتر الدروس الخصوصية الخاص بالمتهم الذي تم تبرئته.

وكانت النيابة الكلية بشمال بنها برئاسة المستشار عماد مهنا، وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، أحالت المدرس محمد كمال المتهم بالتحرش بعدد من الطالبات بإحدى مدارس بنها التجريبية خلال الدروس الخصوصية إلى محكمة الجنايات بتهم التحرش وهتك العرض وفق توصيف نيابة قسم بنها للواقعة.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية قد امر في وقت سابق بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات اللائي، حيث أكدن تحرشه بهن على فترات متباعده، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.

وتقدم فريق الدفاع عن المتهم بـ150 إفادة موثقة بالشهر العقاري من أولياء امور بالمدرسة، وعدد آخر من الإفادات من مدرسين وزملاء للمتهم، أكدوا جميعا فيها حسن أخلاقه وسيره وسلوكه، وأنه دائم تشجيع الطلاب والطالبات خلال عمله بالمدرسة والدروس الخارجية، ولم تصدر منه أي أفعال غير أخلاقية.