السيسي يتلقى «رسالة خطية» من نظيره الكونغولي: نتطلع لمواصلة الدعم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى رسالة خطية من الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف راضي، أنّ الرئيس السيسي استقبل اليوم السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسيد تشيباسو مفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، استنادا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلا عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس من جانبه، نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، مشيدا بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومؤكدا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسؤولية المهمة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام الحالي، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، امتدادا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجا للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية، والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.