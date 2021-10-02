نائبة عن «التنسيقية»: السيسي أول رئيس يخصص يوما للقضاء المصري

علقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن حزب «حماة الوطن»، على احتفالية يوم القضاء المصري، حيث وجهت التهنئة لقضاة مصر بإقامة حفل مخصوص لهم اليوم.

الاحتفال بيوم القضاء المصري

وأشادت مرثا، في بيان لها، بالسلطة القضائية، وأوضحت بأنها رمانة الميزان، حيث قالت إننا نثق بنزاهة القضاء المصري، وأن له الكلمة الأولى والأخيرة، كما وجهت تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت نائبة التنسيقية، عن امتنانها لكون الرئيس السيسي، أول رئيس مصري يخصص يوما للاحتفال بالقضاء المصري، وأثنت على دعمه الدائم للمرأة المصرية.

الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية

وأضافت أن الرئيس السيسي أنصف المرأة المصرية، بإثبات وجودها في القضاء والنيابة ومجلس الدولة، فهو حق من حقوقها الدستورية في أن تكون دائما في الصورة.

وأكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المساواة قرارات وفعل، وليست مجرد شعار، وما حدث يثبت أن مصر دولة قانون، ويعد فخرا وتقديرا لحراس العدالة، وأن ما يحدث من دعم وتطوير للمنظومة القضائية، واستخدام آليات وطرق تكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية، يعد خطوة هامة ويعكس مدى قوة أجهزة الدولة.