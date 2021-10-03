عاجل.. رئيس النواب يهنئ السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر: يوم خالد في تاريخنا

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في نص البرقية : "إنه لمن دواعى سرورى أن أنقل إليكم فخامة الرئيس باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية المقرونة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى انتصار شعب مصر وجيشه البطل الذى قهر الهزيمة فى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده.

المستشار حنفي جبالي: 6 أكتوبر يوم خالد

وأضاف رئيس مجلس النواب: إنه ليوم خالد مشهود عبر فيه مقاتلونا ومعهم الأمة العربية هذا الوهم الذى طال، لتتحرر الأرض وتستعيد مصر وأمتنا العربية شموخاً افتقدناه.

رئيس مجلس النواب: نحني هاماتنا لشهدائنا البررة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين."

وقال رئيس مجلس النواب: "لقد حرصتم – يا سيادة الرئيس – منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة مستمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمناً فى سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالاً وإكباراً ".

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التى استأمنهم الشعب عليها هى الحفاظ على الأرض والعرض وأن كل حفنة من تراب الوطن، هى كل الوطن، فكانوا الأوفياء بالقسم، ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسماً.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة بذكرى حرب اكتوبر المجيد، قائلا: كل عام وسيادتكم بخير ومصر الكنانة آمنة مستقرة.