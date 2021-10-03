منتدى الشباب المصري الروسي: المشاركون معجبون بالمنتجات الدفاعية والمدنية

أبدى 30 شابا وفتاة من «موسكو»، من المشاركين في فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي، اليوم، إعجابهم بقاعدة الصناعات الدفاعية والمدنية التي تعمل الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة «الهيئة» على تحقيقها، وذلك خلال زياراتهم اليوم، إلى مقر الجهاز التنفيذي لـ«العربية للتصنيع»، وعدد من منشآت «الهيئة».

منتدى الشباب المصري الروسي: زيارة للشباب المشاركين للهيئة العربية للتصنيع

وتفقد «الشباب الروس»، بالإضافة لشباب مصريين مشاركين في المنتدى، المعرض الدائم لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع، الموجود بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة، ونظر الشباب بعين الفخر، إلى الطائرة K8E، التي تعمل «الهيئة» على تصنيعها، بالإضافة إلى عدد من المنتجات المدنية والعسكرية التي تصنعها «الهيئة».

وقال الشباب لمسؤولي «العربية للتصنيع»، خلال الزيارة، إنهم معجبون بقدرة مصر على العمل على نقل التكنولوجيا الرقمية الحديثة، لا سيما بعد العرض الذي قدمه لهم المهندس أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، خلال زيارتهم إلى أكاديمية التدريب بالهيئة، والتي تُؤهل الكوادر الفنية المصرية ومن الدول الصديقة والشقيقة وفق خطط ومعايير «الثورة الصناعية الرابعة».

المنتدى ينعقد في مدينتي القاهرة والعلمين الجديدة حتى 9 أكتوبر الجاري

ويزور الشباب الروس مصر ضمن فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي، المُنظم في مدينتي القاهرة والعلمين الجديدة خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 أكتوبر، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني بين «القاهرة» و«موسكو»، بعدما أطلق الرئيسين المصري والروسي هذا العام في وقت سابق.

وينعقد المنتدى، والذي يُعتبر النسخة الثانية من تلك المنتديات، بتنظيم وزارة الشباب والرياضة، وينعقد تحت شعار «الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية».

وخلال زيارة الشباب للهيئة العربية للتصنيع، قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، إن الشباب في مصر هم أحد الركائز التي تبني عليها الدولة المصرية «الجمهورية الجديدة»، مشدداً على أن الشباب المصري هم قاطرة التقدم في تنمية المجتمع، وأن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للبلاد بهم.