وزير الرياضة والسفير الروسي يفتتحان منتدى الشباب المصري-الروسي2 (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير الروسي جيورجي بوريسينكو، اليوم فعاليات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر 2021، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين.

نقلة نوعية في العلاقات المصرية الروسية

قال الدكتور أشرف صبحي، خلال افتتاح المنتدى: أود أن أشيد بالمستوى الحالي للتعاون الثنائي المصري الروسي في مختلف المجالات الشبابية والرياضية والسياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، فالعلاقات المصرية الروسية علاقات متينة ومتجذرة منذ القرن التاسع عشر وحتى الآن، وتشهد هذه العلاقات نقلة نوعية بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الذكاء الاصطناعي..موضوع المنتدى

أضاف: أن منتدى الشباب المصري الروسي الثاني سيسهم في أن يكون امتداداً للعلاقات بين مصر وروسيا من خلال الدبلوماسية الشبابية، والذي من شأنه أن يُزيد من تنمية التعاون وتعزيز العلاقات والتكامل بين البلدين، واختيار الذكاء الاصطناعي ليكون موضوع المنتدي وهو أحد أهداف تحقيق التنمية، والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وأصبح ضرورياً لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات في كافة مناحي الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات.

وأكد صبحي أن الوزارة علي أتم الاستعداد لاستضافة أي فعاليات شبابية ورياضية تخدم وترسخ لهذا التعاون بين البلدين.

السفير الروسي: مصر مهد الحضارة الإنسانية

أعرب السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، عن سعادته بهذا التعاون بين البلدين، وقال إن تنفيذ المنتدي بالقاهرة ومدينة العلمين الجديدة سيتيح للمشاركين الروس رؤية كل أشكال ومفردات التنوع على أرض مصر الحبيبة، مؤكدا أنه منذ خمسة آلاف عام، أصبحت مصر مهد الحضارة الإنسانية.

وأشار الي أن إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين روسيا ومصر يؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا ومصر في مجالات الفن والتعليم والعلوم والرياضة، موضحا أن الشباب المصري يتمتع بالإبداع والديناميكية، في الوقت الذي تشهد فيه مصر بأكملها تتطورا بشكل ملحوظ اليوم.