ياسمين رحمي تطالب بوضع خانة في البطاقة للمتبرع بأعضائه بعد الوفاة

نشرت الفنانة الشابة ياسمين رحمي، ابنه الفنانة عفاف مصطفى، منشورًا، عبر صفحتها الخاصة على صفحة «فيسبوك»، كشفت فيه عن وصيتها لأهلها، بأنها تريد التبرع بأعضائها بعد الوفاة.

وصية ياسمين رحمي بعد وفاتها

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت الفنانة ياسمين رحمي، حقيقة هذا المنشور قائلة «فعلًا أنا أعلنت كدا، أنا بفكر في الموضوع ده بقالي سنين طويلة جدًا من قبل الفنانة إلهام شاهين متعلن عن مبادرتها».

وتابعت رحمي، «دايمًا كنت بشوف إن جسمنا دا ربنا اللي جايبه، وبدل ما يروح في التراب، ممكن ننقذ بيه حياة حد تاني محتاج دا، وربنا مش هيزعل مننا أبدا لأننا ما بنئذيش حد، بالعكس إحنا بننقذ حياة بني آدم».

وكشفت ياسمين رحمي عن أنها تريد أن يتم تقنين هذا الأمر قائلة: «نفسي إن يكون فيه في البطاقة خانة للشخص اللي عايز يتبرع بأعضائه، بعد وفاته مكتوب فيها إن الشخص دا متبرع، علشان مثلا لما يتوفى ويكون موصي أهله، ما يشكوش في الأمر ولا حاجة وفيه دول كتير برا بتعمل كدا».

منشور ياسمين رحمي على «فيس بوك»

يذكر أن ياسمين رحمي، ابنه عفاف مصطفي، كانت قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» منشورًا قالت فيه: «الإنسان لما بيموت بنوزع متعلقاته صدقة للناس تستفيد منها وتدعيله وبنوزع فلوسه وممتلكاته القيمة، حسب القانون أو حسب وصيته، لذلك قررت أوصي بتوزيع أعضاء جسدي بعد موتي لأي إنسان محتاج لها في علاجه».

وتابعت قائلة: «ما اعتقدش إن ربنا هيزعل مني إني هتبرع بأعضائي وأنقذ بيها حياة إنسان بدل ما تاكلها الدود وأتمنى يكون فيه خانة في البطاقة تنص على قرار أي متبرع لتسهيل الإجراءات زي ما في معظم البلاد موجود».

يذكر أن ياسمين رحمي، ليست هي الأولى، ولكن سبق وأعلنت الفنانة إلهام شاهين عن رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة وأثار هذا التصريح جدل كبير.