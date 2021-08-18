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الفنانة عفاف مصطفى: خضعت لعملية جراحية دقيقة دعواتكم

كتب:

بسمة شطا
11:34 ص | الأربعاء 18 أغسطس 2021
عفاف مصطفي تجري عملية جراحية

عفاف مصطفي تجري عملية جراحية

خضعت الفنانة عفاف مصطفي لعملية جراحية دقيقة، وفقا لما أعلنته من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث نشرت الفنانة عدد من الصور من داخل المستشفي ومعلقة بالقول: «أجريت عمليه جراحيه دقيقه أمس الثلاثاء، وتمت بنجاح، الصور قبل إجراء العملية، لا ينقصني سوي دعواتكم الطيبه لي بتمام الشفاء».

أخر أعمال عفاف مصطفي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عفاف مصطفي، دورها فى مسلسل الفتوة والذى شاركت فيه الفنان ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وعدد أخر من الفنانين ومن إخراج حسين المنباوى.

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