بعد جراحة في العين.. خروج الفنانة عفاف مصطفى من المستشفى

طمأنت الفنانة ياسمين رحمى، جمهورها على حالة والدتها الفنانة عفاف مصطفي الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، قائلة: «الحمدلله هيا دلوقتى أحسن وخرجنا من المستشفي وبتخضع للعلاج فى المنزل».

ابنة عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

وأوضحت رحمى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بالفعل والدتى خضعت لعملية جراحية أمس الثلاثاء فى عينها اليمنى، ركبت عدسة وتم إزالة مياه بيضاء، يعني حاجة كدا زى ترقيع».

وكانت الفنانة ياسمين رحمى، أعلنت مرض والدتها من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كما قدمت الشكر لكل محبي الفنانة عفاف مصطفي ومن سألوا عنها، قائلة: «بشكر كل شخص سأل على والدتى وبطلب منكوا انكو تدعولها».

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفي كشفت عن خضوعها لعملية جراحية وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» حيث قالت: «أجريت عمليه جراحيه دقيقه أمس، وتمت بنجاح، الصور قبل إجراء العملية، لا ينقصني سوي دعواتكم الطيبه لي بتمام الشفاء».

وحرص عدد من متابعى الفنانة عفاف مصطفي على الاطمئنان علي صحتها متمنين لها الشفاء من خلال تعليقات على المنشور.

مسلسل الفتوة

يشار إلى أن أخر الأعمال التى قدمتها الفنانة عفاف مصطفي هو مسلسل «الفتوة»، الذى شاركت فى بطولته بجانب ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وعدد أخر من الفنانين ومن إخراج حسين المنباوى.