عفاف مصطفى تبكي: اتمسح بيا الأرض بسبب هجومي على أبو زهرة

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إن ما صدر منها تجاه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كان لحظة غضب، "أنا كنت موجوعة وفي ساعة الغضب قلت ما قلت وأنا أعتذر لأستاذي الفاضل عبد الرحمن أبو زهرة، أنا اتمسح بيا الأرض من خلال جمهوره، ومكنتش فاكره إن حد هيشوف اللي كتبته".

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنها تعرضت لمشاكل كثيرة بسبب ما فعلته مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ونادمة على ذلك، "الناس سووني على الجنبين، وليا 4 أيام مش بنام، وأنا كنت حادة في تعبيري ولكن مكنتش أعرف إن الموضوع هيوصل لكدا".

وأوضحت أن ابنتها خاصمتها بسبب ما كتبته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، "أنا علاقتي بالسوشيال ضعيفة جداً، أنا مكنتش أعرف معنى كلمة تريند إلا بعد ما كتبته، أنا مضايقة لأنه زعل مني".

وأجهشت الفنانة عفاف مصطفى، بالبكاء الشديد، معربة عن حزنها تجاه ما حدث، "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فنان كبير وإحنا منجيش فيه واحد في المليون، وأنا بعتذر للفنان وابنتي التي انهارت بسبب الهجوم عليا، ترفض لقائي أو الحديث معي منذ 4 أيام".