انخفاض مبيعات السيارات بأمريكا في الربع الثالث من العام الجاري

تراجعت مبيعات الربع الثالث من العام الحالي من السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، واحتلت لأول مرة منذ 90 عاماً شركة تويوتا لقب الشركة الأعلى مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية، لتزيح جنرال موتورز من على العرش.

وأعلنت شركة جنرال موتورز عن بيع 446 ألفا و997 سيارة خلال الربع الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية بانخفاض 218 ألفا و195 سيارة عن نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض بنسبة 33%، وهو أدنى مبيعات للشركة منذ إفلاسها في عام 2009.

لتتربع تويوتا موتورز على عرش الشركة الأعلى مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ 90 عاماً بعد تخطيها مبيعات جنرال موتورز بـ122 ألفا و888 سيارة، ليكون إجمالي مبيعات تويوتا ولكزس 569 ألفا و885 سيارة.

ولكن بالرغم من تربعها على عرش الشركة الأعلى مبيعاً في أمريكا، انخفضت مبيعاتها في السوق بنسبة 22% خلال سبتمبر الماضي، مع تراجع عمليات التسليم بنسبة 25%.

وسجلت شركة Stellantis في الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات 412 ألفا و917 سيارة في الربع الثالث لهذا العام بانخفاض 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما تراجعت مبيعات شركة هوندا موتورز في سبتمبر بنسبة 25%، حيث قالت الشركة إن أزمة الرقائق الإلكترونية هي سبب التراجع الكبير في المبيعات، حيث أصبح الطلب على السيارات أكثر من المعروض.

أما هيونداي فانخفضت مبيعاتها في سبتمبر بنسبة 2% وكذلك انخفضت مبيعات كيا بنسبة 4.7% خلال سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من تحقيقهم مكاسب فى الربع الثالث.

و لأول مرة، ارتفعت مبيعات جينسيس العلامة الفاخرة من هيونداى، بنسبة 332% خلال سبتمبر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

انخفضت مبيعات مازدا اليابانية خلال سبتمبر الماضى بنسبة 0.8% فى الولايات المتحدة الأمريكية، وسوبارو انخفضت مبيعاتها بنسبة 30%.

أما شركة فولفو فانخفضت مبيعاتها بنسبة 9% خلال سبتمبر الماضى فى الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ 15شهراً من الارتفاعات.