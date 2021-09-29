توقعات بانخفاض مبيعات السيارات خلال سبتمبر الجارى

أشارت التقارير الاقتصادية والأحداث التي شهدتها سوق السيارات منذ بداية جائحة كورونا، إلى أن الفترة الحالية تعد الأسوأ في تاريخ صناعة السيارات منذ الحرب العالمية الثانية، إذ حولت جائحة كورونا صناعة السيارات إلى كارثة حقيقية بعد ظهور أزمة الرقائق الإلكترونية التي ضربت صناعة السيارات «تحت الحزام»، و التي بدأت فى منتصف ديسمبر من العام الماضي 2020.

تأثير جائحة كورونا على صناعة السيارات

وأغلقت الأزمة مصانع سيارات عملاقة بشكل كامل لمدة أسابيع متتالية فى الربع الأول من العام الحالي 2021، وعادت من جديد الأزمة في التفاقم بداية الربع الثاني من العام، لتتجدد غلق العديد من المصانع و خطوط الإنتاج، وبالتالي انخفاض إنتاج السيارات بأعداد مهولة تتخطى حاجز الـ9 ملايين سيارة بنهاية الأسبوع الحالي، بحسب شركة AFS.

وأصبح الطلب على السيارات أكبر من المعروض، فانخفضت المبيعات في العديد من الدول خصوصًا بعد أن ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا لنفس السبب خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات أكثر فى شهر سبتمبر الجاري خصوصًا فى الولايات المتحدة الأمريكية.

توقعات بانخفاض مبيعات السيارات خلال سبتمبر الجاري

وبحسب شركة Cox Automotive، فمن المتوقع أن تتباطأ مبيعات السيارات فى سبتمبر للشهر الخامس على التوالى، إذ يؤثر المخزون الضيق للسيارات والأسعار المرتفعة على صناعة السيارات.

ومن المتوقع أن ينخفض حجم المبيعات فى سبتمبر الجارى بنسبة 26% تقريبا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2020، ومتوقع أيضا أن تنخفض مبيعات السيارات خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2020، وبنسبة 22% تقريبا مقارنة بنفس الفترة من عام ما قبل نكسة مبيعات السيارات 2019.