مراد مصطفى يشارك بفيلم خديجة في مهرجان الجونة.. «عرض عالمي أول» 

أطلق المخرج مراد مصطفى، المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلمه القصير خديجة، معلنًا استعداده للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي، التي ستُقام في الفترة من 14 حتى 22 أكتوبر الجاري.

تفاصيل فيلم خديجة

وكشفت المقدمة الإعلانية عن الفيلم المشارك في مهرجان الجونة السينمائي عن فتاة تحمل طفلًا حديث الولادة بين ذراعيها، وتظهر عليها علامات التوتر في لحظة عبور القطار، وتعمّد مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة.

وتدور أحداث الفيلم حول «‎خديجة» وهي أم شابة في الـ18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي إحدى الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات، ولكن تشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

أبطال فيلم خديجة

فيلم خديجة إنتاج فرنسي مشترك مع شركة La Belle Affairs Productions، وتتولى الشركة الإيطالية لايتس أون توزيع الفيلم، ويقوم ببطولة خديجة «ملك طارق»، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، إنتاج شركة ريد ستار، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر شريف فتحي the cell، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفي الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور ايمان العلبي، تصميم صوت مصطفي شعبان، مكساج: جاليس بيناردو.

عمل مراد مصطفي، كمساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل «سعاد»، والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2020، ومهرجان برلين 2021، كتب وأخرج فيلمين قصيرين هما «حنة ورد» و«ما لا نعرفه عن مريم» كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان «كليرمون فيران الدولي»، والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الأفلام القصيرة، وتم اختيارهما أيضًا في مهرجانات كبرى أخرى.