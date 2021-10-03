«التعليم العالي»: لدينا 115 مستشفى جامعيا يقدم خدمات لملايين المصريين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، خلال اجتماع عقده مساء أمس، أن مصر لديها 115 مستشفى جامعيا، وتقدم خدمات طبية وعلاجية لملايين المصريين، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة فرق التمريض بالمستشفيات الجامعية، وتزويدهم بالمعلومات والخبرات اللازمة، يساهم في تحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

واجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، مساء أمس السبت، مع طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وروبرت نيفز، نائب الرئيس لمعلومات الخدمات الطبية بشركة السيڤير «ElSevier»، وعلا وجيه مستشار بنك المعرفة المصري، وأحمد سلامة المدير الإقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا لشركة السيڤير والوفد المُرافق لها، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

رفع كفاءة فرق التمريض

وناقش «عبدالغفار»، خلال الاجتماع، مشروع رفع كفاءة وتحسين مستوى فرق التمريض بالمستشفيات الجامعية، وقامت شركة السيڤير بعرض مُقترح شامل للنهوض بمستوى التمريض في المستشفيات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ‏‎‏وقدمت مقترحًا شاملًا للتدريب والتعليم وتطوير طاقم التمريض في الجامعات والمستشفيات الجامعية؛ ‏‎‏بدايةً من المناهج التعليمية للتمريض بالجامعات وحتى ممارسة التمريض في المستشفيات الجامعية، ودمج هذا البرنامج مع المشروع القومي لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أهمية مُراعاة دمج المحتوى العلمي مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، وذلك حتى تستطيع الأطقم المتخصصة تقديم خدمات علاجية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

تمكين التمريض من تقديم أفضل عناية للمرضى

‏‎‏ومن جانبه، شدد روبرت نيفز، على حرص شركة السيڤير على توفير كافة الطاقات والمحتويات اللازمة لنجاح هذا المشروع، ‏وجعله نموذجًا يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وطرح بعض الحلول الطبية التي تعمل على تمكين أطقم التمريض من تقديم أفضل عناية للمرضى، وكذلك تنفيذ ورش عمل لكوادر التمريض لتبادل الخبرات مع زملائهم من البلاد المجاورة، ‏‎‏ومن ثم خلق جيل جديد من الكوادر التمريضية القادرة على العمل في البيئة التكنولوجية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وعرضت شركة السيڤير هذا المقترح على حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، ورحب «عبدالغفار» بالمشروع الجديد، مؤكدًا أهميته في رفع كفاءة كوادر التمريض وطلاب كليات ومعاهد التمريض.

ومن المقرر تطبيق المشروع في إحدى كليات التمريض بالجامعات الحكومية للوقوف على مدى نجاح تلك التجربة الجديدة في مجال التمريض، والوصول إلى أفضل استفادة ممكنة.