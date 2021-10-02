وزير التعليم العالي يكشف آخر تطورات تصنيع لقاح كورونا: الدراسات تحتاج 4 أشهر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة حصلت على إجازة من هيئة الدواء المصرية؛ للبدء في الدراسات الإكلينيكية للقاح، وتستعد حاليًا لاستقبال المتبرعين؛ لإجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات.

دراسات لقاح كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، والذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن الدراسات الإكلينيكية تستمر من 4 إلى 6 أشهر حتى يتم إنتاج اللقاح.

وأشار إلى أن هناك زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة عليها بسبب وجود أعداد كافية من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي.

وتابع وزير التعليم العالي: «لا نزال في المنطقة الآمنة فيما يخص الاحتياج للأسرة وأجهزة التنفس الصناعي، لكن شدة انتشار الحالات في الفترة الأخيرة أصبح ملحوظًا».

انتهاء الموجة الرابعة من كورونا

وتابع: «نتمنى أن تنتهي الموجة الرابعة خلال أسبوعين أو 3، وأن يبدأ الانكسار في الموجة خلال نهاية أكتوبر، وما نشهده من الأعداد الموجودة في المستشفيات الجامعية بالموجة الرابعة أقل من الموجات الأولى، الثانية، والثالثة».