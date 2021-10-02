وزير التعليم العالي يطالب الجامعات الخاصة بإعادة النظر في مصروفاتها

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن زيادة عدد الجامعات والمعاهد أمرا إيجابيا للغاية، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتاجًا لمجهود سنوات طويلة، موضحًا: «كما أضفنا مجموعة من الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 5 بين العامين الماضيين وهذا العام».

شكاوى ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة

وأضاف: «نسمع ناس وأسر بيشتكوا من إن ليه المصروفات غالية، والدولة مش قادرة تسيطر على مصروفات الجامعات الخاصة وسايبينها تتحكم في قيمة المصروفات، لكن نظرية العرض والطلب والاقتصاد المفتوح بتدي فرصة للطالب وأسرته إنهم يختاروا في ضوء المتاح والحالة الاقتصادية، وده في مصلحة الحالة العامة، لأنه على الجامعات الخاصة أن تراجع نفسها فيما يخص الخدمة التعليمية وتميزها، حتى تجذب الطلاب إليها، وأن تنظر في القيم المادية لمصروفاتها وعما إذا كانت تتناسب مع الوقت الحالي أم تحتاج إلى إعادة النظر».

لم يتم إضافة مؤسسات تعليمية لمدة 50 سنة

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «على مدار 50 سنة، لم يتم إضافة منصات تعليمية جديدة في المجتمع المصري رغم الزيادة السكانية، وكانت هناك شكاوى من تكدس أعداد التلاميذ والطلاب بواقع 60 طالبا في الفصل، وهو ما انعكس على الجامعات».

13 جامعة خاصة في 7 سنوات

أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة المصرية دشنت 13 جامعة خاصة في أخر 7 سنوات، بعدما كانت هناك أعدادا محدودة من الجامعات الخاصة تستوعب الطلاب: «اليوم نجني ثمار التوسع والاستثمارات الضخمة للدولة المصرية في القطاع الخاص والقطاع الأهلي، وكل ذلك لمصحلة الأسرة المصرية».

وواصل: «ليس من دور الدولة أو الوزارة أن نطمئن أن كل مكان في الجامعة تم ملأه بالطلاب، لكن دور الدولة هو التأكد من الجودة التعليمية المقدمة في الجامعات، ويجب على كل مستثمر أن يجري دراسات الجدوى في ضوء متغيرات السوق».