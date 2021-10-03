التعليم العالي: بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب تعمل طول اليوم

قال السيد عطا رئيس قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن بوابة الحكومة المصرية للتنسيق تعمل 24 ساعة طوال فترة مرحلة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والطلاب الذين لم يستطيعوا الاستفادة من مرحلة تقليل الاغتراب في المرحل السابقة الأولي والثانية وللتقدم اضغط هنــا، مؤكدًا أن المرحلة مستمرة لمدة 4 أيام، مشيرًا إلى أنها انطلقت صباح اليوم و تستمر لمدة 4 لأيام متتالية تنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل.

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب يتم عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم عبر بوابة الحكومة المصرية إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 خلال 72 ساعة من غلق باب تحويل تقليل الاغتراب، مؤكدًا أنه يمكن لجميع الطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق طوال فترة أيام المرحلة من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني الموجودة بالجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية المشكلة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشانها حتى الآن.

7000 طالب سجلوا تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية ومرحلة تقليل الاغتراب تعلم بكفاءة منذ انطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مؤكدًا أنه يمكن للطالب الدخول للموقع الإلكتروني للتنسيق للإطلاع على كافة التفاصيل قبل العمل على الموقع واختيار الكليات وكذلك إبداء الرغبات للترشح.

وأشار رئيس قطاع التعليم، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات مستمر في تأدية خدماته للطلاب حتى الشهر الأول من العام الدراسي الجديد والانتهاء من ترشيح كافة الطلاب للكليات والمعاهد المختلفة، الحكومة والخاصة.

وقالت مصادر، أن عدد من سجلوا لمرحلة تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية تجاوز حتى الآن الـ 7000 طالبة وطالبة بمختلف مراحل تنسيق الجامعات الحكومية.