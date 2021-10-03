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محمود مسلم

وزير العدل يستقبل نظيرته الليبية ويبحثان سبل التعاون القضائي

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الوطن
06:27 م | الأحد 03 أكتوبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، صباح اليوم، بديوان عام الوزارة، نظيرته الليبية حليمة اليوسفي، وزيرة العدل بالجمهورية العربية الليبية، التي قدمت التهنئة له على يوم القضاء المصري، الذي وافق أمس السبت 2 أكتوبر.

بحث سبل التعاون

واستعرض الوزيران، خلال اجتماعهما، سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، كما بحثا الاتفاقات الثنائية، وأخصها اتفاقية التعاون بين مركز الدراسات القضائية في مصر والمعهد العالي للقضاء بليبيا، وكذا اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والجزائية، الموقعة بين حكومة البلدين الشقيقين.

اتفاقية التعاون القضائي

وناقش الوزيران سبل تفعيل اتفاقية التعاون القضائي، وكذلك فتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات المصرية.​

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