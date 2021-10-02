وزير العدل: مصر دولة مدنية حديثة ولا أحد يتدخل في أحكام القضاء

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان إن تخصيص مطلع أكتوبر للاحتفال بيوم القضاء المصري بشكل ثابت سنويا له أسبابه الموضوعية، موضحًا: «لو عدنا إلى 4 أشهر مضت سنجد أنه قد صدرت عدة قرارات تاريخية في اجتماع الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أفضى لأن يكون هناك يوم قضائياً في أكتوبر وأُختير أول يوم منه لأنه بداية العام القضائي».

اليوم تطبيق قرار تعيين المرأة بالنيابة العامة

وأوضح مروان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «كما أن أول أكتوبر سيشهد التحاق أول دفعة من المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة حيث صدر القرار في 2 يونيوالماضي ويطبق اليوم في مطلع أكتوبر».

أهمية حديث الرئيس عن استقلال القضاء

وأوضح وزير العدل، أن الرئيس قد شدد على فكرة إستقلال القضاء عدة مرات أثناء كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري، وهو ما له أهمية خاصة لأنه أكد على مباديء دستورية راسخة، منها، كون مصر دولة مدنية حديثة، وحتى تكون دولة مدنية حقيقية عليها أن تكون دولة قانون لا يتدخل فيه أحدًا.

الرئيس يؤكد استقلالية القضاء

وأضاف: «وكان الهدف من هذه التصريحات رسالة للجميع أن القضاء مستقل لا يتدخل أحد في شأنه ولا في أحكامه، وعندما ضرب المثل الذي تحدث عنه اليوم، عن نفسه، عندما قال لن أتدخل ولا أقل التدخل وهي رسالة لكل المهتمين بالقضاء المصري من العاملين في كافة المجالات مثل حقوق الانسان وغيرها أنها رسالة أكد عليها الرئيس».

الرئيس يهنأ أعضاء الهيئات القضائية

كما هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، كل عضو بالجهات والهيئات القضائية في يوم القضاء المصري العريق، قائلا «إن هذا اليوم يواكب بداية العام القضائي والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال».