أول ظهور لوالدي الطفل المخطوف بالشرقية بعد عودته (صور)

رصدت عدسة «الوطن» أول ظهور لوالد ووالدة الطفل المخطوف من مستشفى الحسينية المركزي، وبرفقتهما الطفل بعدما نجحت الشرطة في إعادته سالمًا إليهما بعد 48 ساعة.

ظهور والد ووالدة الطفل برفقة طفلهما بعد إعادته

وتظهر الصور التي رصدتها «الوطن»، لحظة خروج الأب والأم وصديق الأب الذي كان يحمل الطفل من مقر نيابة الحسينية بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة اختطاف الطفل والتعرف على المتهمة.

النيابة تقرر حبس المتهمة بخطف الطفل

وكانت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، قررت مساء اليوم الأحد، حبس السيدة المتهمة بخطف طفل بعد ولادته بساعات داخل مستشفى الحسينية المركزي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة صرف والد ووالدة الطفل بعد الاستماع لأقوالهما.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغًا بالواقعة

تلقّى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يوم الخميس الماضي، يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من «عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز» بأنَّه بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، تمّ حجز الزوجة بأحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر» وبتاريخ 30 سبتمبر تعرض الطفل للاختطاف.

وأفادوا أنه أثناء تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتان أخريان حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما أدلت بأوصافها، وادعت أنَّ كريمتها وضعت طفلين توأم، وتمّ إيداعهما بحضّانة المستشفى وخلال اصطحاب الأول زوجته لـ«التواليت» تركا نجلهما رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما تفاجآ بخطف السيدة للطفل وهروبها، مضيفين في أقوالهما أمام النيابة، أنهما حاولا البحث عنها دون جدوى.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة «ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبوعمر» وبرفقتها الطفل المختطف.

المتهمة تعترف بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهمة قررت ارتكابها الواقعة؛ بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور حيث أوهمت زوجها أنَّها حامل، وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها وخططت لخطف الطفل، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.