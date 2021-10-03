«الصحة»: فتح 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى الجمهورية

قال الدكتور خالد مجاهد، معاون وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي بِاسم الوزارة، إنه يتم العمل حاليًا بـ 10 مستشفيات عزل فقط على مستوى الجمهورية، ولم تضطر الوزارة لفتح باقي مستشفيات العزل.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN»، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتابع بشكل يومي أرصدة الأكسجين والمستلزمات الطبية في المستشفيات، وتؤكد على استخدام البرتوكول العلاجي المحدد في كافة مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

توافر أدوية برتوكول علاج كورونا

وأشار معاون وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والتوعية، إلى أن هناك توافر كامل لأدوية برتوكول علاج كورونا، موضحًا أن زيارة وزيرة الصحة لألمانيا تهدف إلى توريد سيارات إسعاف وعيادات متنقلة بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه؛ لخدمة المواطنين بالقرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وتم الاتفاق على خطة التوريد بالكامل، ويتم توريد 1510 سيارات إسعاف صديقة للبيئة من ألمانيا إلى مصر في نوفمبر المقبل.

توريد سيارات بمحركات متطورة صديقة للبيئة

وأوضح «مجاهد» أنه تم الاتفاق على توريد سيارات بمحركات متطورة صديقة للبيئة، وتعتبر مصر أول دولة تستخدمها بعد ألمانيا، كما أنه تم الاتفاق على خطة الصيانة وتوفير وحدات صيانة ودعم فني متنقل لزياد العمر الافتراضي للسيارات، موضحًا أن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين شدد على ضرورة استدامة ضمان توفير قطع الغيار بأسعار مناسبة.