الصحة: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ الوزارة انتهت من استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات في مرحلتها الأولى، من خلال التنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في احتفالية إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات «ذوي الإعاقات المتوسطة»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ اللجنة المركزية في وزارة الصحة، تراجع حالات الإعاقة، بالتعاون مع وزارة التضامن لاستكمال الخدمات المتكاملة، متابعة: «نسعى لأن تشمل بطاقة الخدمات المتكاملة، جميع أنواع الإعاقات بنسبة 100».

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الضرائب.

- الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنّهم من ذوي الهمم.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.