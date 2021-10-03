معهد بحوث الصحة الحيوانية يشارك في قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

شارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في قافلة طبية بقرية جواد حسني بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور ومستشفيات جامعة عين شمس ومديريه الطب البيطري بدمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمهنور، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تماشيا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتضمنت القافلة التوعوية والطبية والصحية، مجموعة من التخصصات البشرية والبيطرية والزراعية.

وقال الدكتور عبيد صالح إن الجامعة تسعى من خلال قوافلها التنموية الشاملة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية لهم عبر قوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، بالإضافة إلى المساهمة في غرس ثقافة الخدمة المجتمعية ودعم وتفعيل دور الجامعة الإنساني والاجتماعي في خدمة المجتمع المصري، والذي يعد مكملًا لدورها البحثي والتعليمي وتعظيم الاستفادة من الكوادر الجامعية والأساتذة المتخصصين فى معهد بحوث الصحة الحيوانية، مؤكدا على روح التعاون المبذول في القافلة العلاجية المجانية، وعلى اختلاف التخصصات التي توافرت فيها، مما عاد بالنفع على المجتمع القروي.

التعاون بين جامعة دمنهور ومعهد بحوث الصحة الحيوانية

ومن جهته، أكد الدكتور نبيل بكير، عميد عميد كلية البيطري بجامعة دمنهور، على حرص الكلية الدائم على التعاون بين جامعة دمنهور ومعهد بحوث الصحة الحيوانية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدور المجتمعي لمعامل وزارة الزراعة

ومن جانبه تحدث الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، عن التعاون المستمر بين المعهد وجامعة دمنهور، وشدد على الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به معامل وزارة الزراعة، وأن المعهد لديه معامل في جميع محافظات الجمهورية تم وضع خطة متكاملة لها لخدمة القرى المشاركة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف أن الدكتور محمد سليمان، مدير مركز البحوث الزراعية، يتابع يوميا نشاطات معامل المركز في زيارة القرى الأكثر احتياجًا لتوفير الرعاية الصحية للحيوانات والطيور والإرشادات والمتابعة في الحقل للممارسات الزراعية السليمة والتي تساعد على رفع مستوى دخل المزارعين.