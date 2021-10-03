الصحة: ذروة الموجة الرابعة خلال أيام.. احذروا تأخير طلب الرعاية

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنَّ ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر خلال أيام، مضيفًا أنَّه على المواطنين سرعة طلب الرعاية الصحية في توقيت مبكر، خاصة إذا كان المصاب بالفيروس من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تطعيم 20% من المواطنين يقلل من وفيات الموجة الرابعة بمعدل 88%

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الموجة الرابعة للفيروس مختلفة عن الموجات الثلاثة السابقة، نتوقع عدد إصابات أكثر ولكن الإصابات بسيطة ومتوسطة، 80% منهم عزل منزلي، مؤكّدًا أنَّه كلما زاد معدل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا كلما كان معدل الوفيات أقل، موضحًا أنَّه في حال الانتهاء من تطعيم 20% من المواطنين بنهاية العام الجاري على الأقل سيكون هناك انخفاضًا في معدلات الوفيات تصل إلى 88%.

لقاحات كورونا لا تمنح مناعة 100%

وأضاف «النادي»، لقاحات كورونا جميعا لا تعطي مناعة تصل الى 100%، ولكنها تعمل على تخفيف الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة وتخفف الضغط على المنظومة الصحية، لافتًا إلى أهمية التسابق من أجل الحصول على اللقاحات من قبل المواطنين وسط وفرة اللقاحات ومجهودات الدولة التي تبذلها لتنوع مصادر اللقاحات لجميع المواطنين بما فيهم المسافرين.

وفي سايق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التقبيل أو الأحضان في أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشددة على استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.