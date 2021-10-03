أفضل شهادة استثمار في مصر.. بنك ناصر الأعلى بمزايا متعددة

ثبّتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، أسعار الفائدة، للمرة السادسة على التوالي، مقررة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

استبعاد خفض أسعار الفائدة

وبحسب خبراء مصرفيين، فإنه من المتوقع أن يكون هناك خيارين أمام اللجنة في اجتماعها المقبل، وهو إما الاستمرار في التثبيت على أن يتم رفع سعر الفائدة في الاجتماع الذي يليه بواقع نصف في المائة، أو رفع سعر الفائدة بواقع نصف في المائة في الاجتماع المقبل، وأن اللجنة لن تتطرق إطلاقا لخفض أسعار الفائدة.

وأرجع الخبراء، سبب توقع الاستمرار في التثبيت أو الرفع نصف في المائة، إلى لجوء بعض البنوك العالمية لتحريك أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأموال الساخنة من الخروج من السوق المصرية، وأخيرا أنخفاض أسعار الذهب عالميا.

وتقدم «الوطن»، لقرائها الراغبين في الحصول على أفضل شهادة استثمار في مصر، بعض البنوك التي تتيح تلك الخدمة.

أفضل شهادة استثمار في مصر

وبحسب ما أعلنه بنك مصر، فإن لديه شهادة «أمان المصريين»، التي تصدر للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه، ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة، حيث يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة بنسبة 13%، وتتيح إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10000 جنيه، ويمتلك بنك مصر أيضا شهادة «القمة»، التي تعطي سعر فائدة 11% سنويا.

شهادة بنك القاهرة

فيما أعلن بنك القاهرة، أن لديه شهادة «البريمو»، وتكون بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريًا.

شهادات ادخار بنك ناصر

شهادات رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعى، هي الأخرى تأتي ضمن الشهادات الأعلى عائدا، وتبدأ من 1000 جنيه وحتى مليون جنيه، ويتميز بها البنك، كونها مخصصة لكبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم سن المعاش، حيث تأتي بآجال 3 سنوات، وتتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا، ويصرف العائد كل سنة، أو 11.25% سنويا، ويصرف العائد كل شهر وكل عام، ويتراوح العائد بين 10.75% سنويا ويصرف العائد نهاية آجالها، أو 10.25% سنويا ويصرف شهريا.