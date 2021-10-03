انتظام الطلاب في أول أيام العام الدراسي بجامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية (صور)

انتظم طلاب فرع جامعة كونفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام العام الدراسي اليوم الأحد؛ للعام الثالث على التوالي منذ افتتاح مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية.

وتُقام كليات الجامعة في 4 مبانٍ مجهزة على أعلى مستوى وفقًا لأحدث النظم العالمية في مجال التعليم، وبما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك مبنى معامل هندسية على مساحة 3000 متر مربع بقدرة استيعابية لثمان معامل مختلفة بالإضافة إلى مركز تصنيع، ومنطقة ملاعب عالمية.

إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

وشهد فرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عودة الحياة الدراسية والطلابية إلى الحرم الجامعي بالكامل بعد أن كانت مزيجًا بين التعليم الإلكتروني والتعليم داخل الفصول في العام الماضي، مع كامل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووصل عدد الملتحقين بالجامعة إلى 1900 طالب وعضو هيئة تدريس.

انتظام الدراسة بكافة برامج الجامعة

يمتاز التعليم في فرع جامعة كوفنتري بالتفاعلية، حيث يتدرب الطلاب منذ أول يوم لهم في الجامعة على أحدث المناهج التعليمية والمهارات المختلفة، طبقًا لمناهج الجامعة الأم ببريطانيا.

وبتزامن بداية العام الدراسي مع الموجة الرابعة من كورونا، طعمت الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة داخل الحرم الجامعي، وذلك تحت إشراف وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية وسلامة وأعضاء الطلاب وهيئة التدريس والعاملين، وذلك بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة.

جامعات الجيل الرابع

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود علام، رئيس جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لفرع جامعة كوفنترى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن فرع الجامعة يقدم تخصصات تتماشى مع جامعات الجيل الرابع، وتم تشييد المباني الأكاديمية على أحدث الطرز المعمارية العالمية، فضلا عن منشآت تدريبية ومعامل خاصة بالبحث العلمي، وملاعب وساحات خضراء وتعد نموذجا فريدا في تقديم خدمات تعليمية متطورة تقوم على أحدث المناهج والأساليب التعليمية.

وأشار الدكتور محمود علام، إلى أن الطلاب الملتحقين بفرع جامعة كوفنتري يحصلون على نفس جودة التعليم والمناهج التعليمية التي يتم تدريسها في المملكة المتحدة، كما يحصلون على بطاقة الهوية الجامعية ID وبريد إليكتروني خاص بجامعة كوفنتري.