وزير التعليم العالي يعلنها: الدراسة في العام الجديد حضورية

على مدار الأيام الماضية، بث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسائل طمأنة للطلاب الجامعيين، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر في 9 أكتوبر المقبل، وذلك حول التطعيم الإلزامي وموقف الحضور في ظل تصاعد إصابات فيروس كورونا.

وزير التعليم العالي يُعلن تطعيم 700 ألف من منتسبي الجامعات بلقاح كورونا

وكشف وزير التعليم العالي في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، عن حصول 700 ألف فرد من منظومة وزارة التعليم العالي على لقاح كورونا، ما بين طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، معلنا أن عدد الجرعات اليومية للمنتسبين لمنظومة الجامعات تصل إلى 36 ألف جرعة، مؤكدًا على أن الخطة الأولية في 9 أكتوبر أن يكون تم الانتهاء من تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس و20% من الطلاب، على أن يستكمل تطعيم باقي الطلاب خلال الأسابيع الأولى من بداية الدراسة، كاشفا أيضا أن الحصول على اللقاح شرط دخول المدينة الجامعية

وزير التعليم العالي يكشف: 580 ألف طالب أنهوا إجراءات التنسيق الجامعي 2021

فيما أعلن أيضا وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار عن قرب الانتهاء من أعمال مكتب التنسيق حيث تمت إجراءات التنسيق الجامعي 2021 لـ580 ألف طالب من طلاب الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة بالإضافة إلى ما يقرب من 240 ألف طالب من الحاصلين على الدبلومات الفنية.

التعليم العالي تؤكد: الدراسة حضورية في العام الدراسي الجديد.. وسيناريوهات للطوارئ

وشددت وزارة التعليم العالي في الإطار ذاته، على أن الدراسة في العام الجديد ستكون حضورية بالطريقة التقليدية في ظل البدء التدريجي في تطبيق نظام الساعات المعتمدة، لكن في الوقت نفسه هناك سيناريوهات للتعامل مع العام الدراسي، وفقًا للتعليم الهجين حال حدوث أي طوارئ في مسألة إصابات فيروس كورونا.