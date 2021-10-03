«الصحة» تكشف حقيقة تعليق الدراسة خلال ذروة الموجة الرابعة لكورونا

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرار العودة للدراسة هو قرار مجلس الوزراء بعد الرجوع إلى لجنة إدارة الأزمات، والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرار تأجيل أو تعليق الدراسة هو قرار اللجنة، وله أبعاد كثيرة والتي أهمها يرجع إلى النظر للمنحنى الوبائي أو الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر «الوضع حتى الآن مطمئن»، ولا داعي لإثارة القلق من قبل أولياء الأمور.

الصحة: لا يوجد ما يسمى بـ«تعليق الدراسة»

وتابع المصدر: «لا يوجد ما يسمى بتأجيل الدراسة حتى الآن أو تعليقها خاصة مع اهتمام الدولة بتطعيم العاملين بالتربية والتعليم، مشيرا إلى أن عميلة تطعيم العاملين بالتربية والتعليم تسير بشكل منتظم، وفيما يتعلق بتطعيم العاملين بالتعليم العالي والطلاب قدمت وزارة الصحة والسكان العديد من التسهيلات لتشجيع الطلاب، وكذلك العاملين بالتعليم العالي على الانتهاء من تطعيمهم وفتح مراكز الشباب والتطعيم والتسجيل في لحظتها، وإضافة خانة على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية «خانة العاملين بالتعليم العالي» لتطعينهم خلال 72 ساعة فقط ولا ينتظر مدة طويلة.

تحديث بروتكول مصابي كورونا للمرة السادسة

وفيما يتعلق بتصريحات تحديث بروتكول مصابي فيروس كورونا، أكد المصدر على أن هناك اجتماع باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لمناقشة تحديث بروتكول مصابي كورونا للمرة السادسة على التوالي على الرغم من تغيره خلال فترة صغيرة، ولكن هناك أدوية جديدة ظهرت تعمل على تقليل مضاعفات فيروس كورونا نود إضافتها.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان الوزارة خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258252 حتى اليوم.