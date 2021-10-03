طبيب يكشف حقيقة وجود علاج سريع لكورونا بأمريكا: «ترامب تعافى في 5 أيام»

علق الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، على ما تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود دواء أمريكي يقضي على فيروس كورونا خلال 5 أيام فقط.

وقال «عمر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»: «نتذكر عندما أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالفيروس وتعافى خلال أيام قليلة جدا، فهذا دليل على أن ما قيل في هذا الشأن حقيقي، وتم طرح هذا الدواء في إنجلترا منذ أيام قليلة، ومن المقرر تداوله خلال أيام بسيطة».

قفزة متوقعة في أعداد الإصابات اليومية

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد كان متوقعًا، لكنه جاء مبكرًا عن التوقعات، مضيفًا أن فصل الشتاء يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ما يساعد على انتشار الفيروس.

وأوضح أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، أن السبب الحقيقي في الزيادة هو عدم اتباع الإجراءات الوقائية وقلة عدد الحاصلين على تطعيمات كورونا.

خصائص جديدة اكتسبها فيروس كورونا

ولفت أن فيروس كورونا حصل على خصائص جديدة جعلته أكثر انتشارًا، ولكن ليس أكثر خطورة، مشددًا على أهمية ارتداء الكمامات وبخاصة في الأماكن المزدحمة والضيقة والحفلات الخاصة والمناسبات.

ووجّه «عمر» رسالة للطلاب والمعلمين، قائلًا: «التزموا بالتطعيم والإجراءات الاحترازية عشان يبقى عام دراسي جيد ومحدش يزعل»، مشددًا على أن هذا الإجراء وقائي وليس قهريا، لأنه يحمي المصلحة العامة، ويقي المجتمع من انتشار الوباء الذي قد يسبب مشكلات اقتصادية كبيرة.