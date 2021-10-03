خطوات حجز لقاح كورونا في مصر.. متاح إلكترونيا ومجانا

استحوذت جملة حجز لقاح كورونا في مصر على جانب كبير من عمليات البحث عبر المحرك جوجل، عقب إعلان وزارة والصحة والسكان، تخصيص موقع إلكتروني لتسجيل طلبات اللقاح والحصول عليه، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتصدي لجائحة كورونا، وتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين للوصول إلى «مناعة القطيع».

خطوات حجز لقاح كورونا في مصر

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن خطوات حجز لقاح كورونا في مصر، للحفاظ على حياة المواطنين من خطورة الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا، والتحورات التي طرأت علة الفيروس.

خطوات حجز لقاح كورونا في مصر

استعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان.

- كتابة البيانات الأساسية وفقًا للأماكن المحددة (الاسم رباعيا، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، والمحافظة).

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة اسم مركز التطعيم الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

- إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة اضغط على أيقونة «نعم».

- تجهيز صورة من الأوراق والشهادات المطلوبة إذا كنت تعاني من أي مرض مزمن لإرفاقها بالطلب.

- تصلك رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بها رمز تحقق، اكتبه مرة أخرى في خانة تأكيد الطلب.

- الحصول على رقم طلب اللقاح مكون من 20 رقمًا، ويجب الاحتفاظ به للدخول إلى موقع وزارة الصحة والسكان للاستعلام عن موعد اللقاح.

الصحة تطمئن المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاح

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، على أنّ لقاحات كورونا المتوافرة في مصر آمنة، ولا داع للقلق أو الخوف منها، كما أكدت أنّ جميع الأعراض المصاحبة للقاح، تتشابه كثيرا مع اللقاحات الأخرى.