حقيقة وصول الإعصار شاهين إلى مصر.. «الأرصاد الجوية» توضح

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن إعصار شاهين في منطقة الخليج يؤثر على سلطنة عمان بشكل كبير، ثم يقل تأثيره على دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يقل عند شرق المملكة العربية السعودية، ولكن ذروة التأثير أيضًا سيكون في دولة اليمن، كاشفا عن حقيقة وصول الإعصار شاهين إلى مصر، مؤكدا أن مصر لن تتأثر بإعصار شاهين لأن الأجواء مستقرة والطقس خريفي في كافة محافظات الجمهورية، وسيكون خالي من الأمطار حتى الـ5 أيام المقبلة.

«شاهين»: تقلبات جوية واردة خلال الفترة المقبلة في مصر

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن التقلبات الجوية واردة في النصف الثاني من الخريف في مصر، مع احتمال سقوط أمطار كثيفة في النصف الثاني من أكتوبر ولكن ليس قويا مثل الإعصار الموجودة في المحيطات، مشيرا إلى أن عمان تتعرض بشكل دائم لأعصاير في أعوام 2007 و 2010 ولكن هذا الإعصار يحدث لأول مرة في شهر أكتوبر، وسيكون في عمق البحر، لذا سيؤثر لأول مرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحول حقيقة وصول الإعصار شاهين إلى مصر، قال: "لن يؤثر على مصر لأن خرائط الجو مختلفة".

الأرصاد الجوية: إعصار شاهين من الفئة الأولى

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الإعصار سيكون من الفئة الأولى، وهي أقل الإعصارارات ضررا، ولكن يرفع الأمواج أكثر من 12 مترًا، مما يسبب غمر المدن الساحلية في سلطنة عمان بجانب الطبيعة الجبلية في دولة عمان، والتي تسبب مرور الإعصار بسرعة كبيرة.

هيئة الأرصاد الجوية: الخريف في مصر درجته معتدلة

وتابع: «الخريف في مصر درجته معتدلة بشكل كبير، ومفيش أي مستجدات خلال 6 أيام المقبلة، هيبقى في انخفاض في الساعات المتأخرة، وضروري نتابع النشرة الجوية عشان نشوف درجات الحرارة مع دخول أولادنا المدارس من الأحد المقبل، وسقوط أمطار في الوقت الحالي غير وارد ومفيش موجات شديدة الحرارة خلال الفترة المقبلة».