الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تأثر مصر بـ«إعصار شاهين».. يضرب منطقة الخليج

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الخليج العربي يتأثر لأول مرة في التاريخ، بالعاصفة استوائية المسماة «إعصار شاهين» التي تؤثر اليوم على سلطنة عمان، وتمتد خلال الساعات المقبلة على الإمارات، وتشهد أمطارا غزيرة ونشاطا قويا وسريعا في حركة الرياح.

تفاصيل العاصفة الاستوائية

وقال خبراء الهيئة، إن العاصفة بدأت في التكوّن خلال الأيام الماضية، بالقرب من الساحل الهندي، وأخذت مسارها بمحاذاة الساحل حتى وصلت إلى مدخل الخليج العربي؛ واليوم ستصدم باليابسة، خاصة الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان بعد وصولها إلى إعصار من الدرجة الأولى أطلق عليها مسمى «إعصار شاهين».

حقيقة تأثر مصر بـ«إعصار شاهين»

ويقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بـ«إعصار شاهين»، بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد أي نوع من مظاهر الاضطراب في الأحوال الجوية، قد تتعرض له البلاد خلال الفترة المقبلة، إذ ينحسر تأثير العاصفة على عُمان والإمارات وأجزاء من شرق السعودية.

وأوضح مدير مركز التنبؤات الجوية، أن العاصفة بدأت كمنخفض مداري، ولكن بعد دخوله إلى عُمق بحر عُمان وتأثره بارتفاع درجة الحرارة في البحر، التي وصلت إلى نحو 30 و31 درجة، تسببت في إمداد المنخفض بطاقة هائلة وكميات رطوبة عالية، تحول بدوره من منخفض مداري إلى إعصار من الدرجة الأولى.

ويقول «شاهين»، إن مسار الإعصار يبدأ من داخل عُمق بحر عُمان، ويوازي السواحل المُطلة على البحر، ليؤثر بشكل مباشر على المناطق الساحلية المطلة على بحر عُمان، سواء من دولة عُمان أو دولة الإمارات الشقيقة، ليتسبب في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، إذ تصل كميات الأمطار من 200 إلى 400 ملل، وهي كميات هائلة تحدث لأول مرة في التاريخ في عدد ساعات قليلة.

ارتفاع الأمواج في مناطق إعصار شاهين إلى 10 أمتار

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أنّ هذا الإعصار يتسبب في ارتفاع الأمواج في هذه المناطق إلى ما يقرب من 8 إلى 10 أمتار، وذلك نتيجة سرعة الرياح والتي تترواح بين 65 إلى 80 عقدة لـ130 إلى 150 كم/ الساعة.

وأكد شاهين، أنّ المناطق الداخلية من هذه البلاد المذكورة تتأثر بأمطار ليست بالغزيرة مثل المناطق الجبلية المتأثرة بالإعصار.