محافظ كفر الشيخ: تحويل أصحاب مراكز الدروس الخصوصية للنيابة العامة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحويل أصحاب «السناتر» إلى النيابة العامة لإدارتهم أماكن غير مرخصة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الرابعة من الوباء.

تحويل أصحاب السناتر إلى النيابة العامة

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الدولة مهتمة بتطوير منظومة التعليم خاصة في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن بعض الأهالي مُصرين على ذهاب أولادهم إلى السناتر التعليمية غير المرخصة وغير جيدة التهوية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالأسف لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

انتشار كورونا في سناتر الدروس الخصوصية مأساة

وتابع محافظ كفر الشيخ: «لو كورونا انتشرت في سنتر واحد في المحافظة هتبقى مأساة للمنظومة الصحية، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسين وأصحاب السناتر، وليه الطلاب عاوزين يكونوا موجودين في تعليم موازي ولسه الفصل الدراسي مبدأش، والتعليم أصلا بيشهد ذروة تطور، وأتمنى أن تختفي هذه الظاهرة من الدروس الخصوصية مع بدء العام الدراسي».