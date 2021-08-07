وزير التعليم يشن هجوما على أصحاب «السناتر»: سنتعامل معهم بالقانون

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الكثير من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عن نتيجة الثانوية العامة 2021 أو مؤشرات التصحيح، أو المناهج المقررة على الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد، مشدداً على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة كل ما يتم إعلانه رسيماً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تعليقات الدكتور طارق شوقي على المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي:

ماذا عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021؟

قال الدكتور طارق شوقي، إن كل ما كُتب عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الهدف من إثارة هذه المعلومات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هو القراءة والمشاهدات فقط.

ومتى يتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أكد «شوقي» أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

وماذا عن أعمال تصحيح الامتحانات؟

كشف وزير التربية والتعليم، عن أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة حتى الآن والتصحيح لا تشوبه أي شائبة، مؤكداً أن التصحيح يتم إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري.

وماذا عن الدرجات التي حصل عليها الطلاب حتى الآن؟

أكد «شوقي» أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب حتى الآن، مطمئنة جداً، مؤكداً أن التصحيح يتم على أجهزة إلكترونية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

«شوقي»: الطلاب ليسوا بحاجة إلى الدروس الخصوصية أو أي كتب خارجية

بما ترى مافيا الدروس الخصوصية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022؟

قال الدكتور طارق شوقي، أن التهافت من «مافيا الكتب الخارجية» و«مافيا الدروس الخصوصية»، خلق جواً أقرب إلى الجو الإجرامي بحثاً عن أموال أولياء أمور طلاب «تعليم 2» و«KG1» حتى الصف الرابع الابتدائي، مؤكداً أن الطلاب ليسوا بحاجة إلى الدروس الخصوصية أو أي كتب خارجية.

هل توفر الوزارة مقررات إلكترونية لتجذب الطلاب بعيداً عن الدروس الخصوصية؟

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة سوف توفر كتبًا رائعة للطلاب ودليلاً كاملا للمعلم، بالإضافة إلى قنوات «مدرستنا 1» لتوفير تعليم خدمي إلكتروني مجاني فضلاً عن قناة تليفزيونية مجانية جديدة للمعلم وولي الأمر للطلاع على كافة المصادر المطلوبة للتعلم الجيد، مشدداً على جميع أولياء الأمور بضرورة متابعة تعليم الطلاب بدلاً من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفاً رغم التحذير من مخاطرها مراراً وتكراراً.

وماذا عن الكتب الخارجية؟

قال وزير التربية والتعليم، إن ناشري الكتب الخارجية ومعلمو الدروس الخصوصية يتهافتو على معرفة شكل المناهج الجديدة التي سيتم تطبيقها العام الدراسي الجديد 2021/2022 للترويج لتجارتهم فهذا يعتبر سرقة في وضح النهار لمادة علمية وحقوق ملكية فكرية لمناهج تنفق تجار للاستيلاء على أموال أولياء الأمور، مشداً على ضرورة عدم تشجيع هذه الفئة على تجارتهم.

وما تعلقيكم على زعم بعض المعلمين على معرفتهم بمناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة؟

أكد الدكتور طارق شوقي، أن المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي المتداولة، هي كتب خارجية لشركات غير مرخصة تسرق الملكية الفكرية من أجل الحصول على أموال أولياء الأمور ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بها، موضحاً أن المناهج المتداولة هي نسخ قديمة مزورة من المناهج من مراحل إعدادها المختلفة وليست كتب الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت تعديلات كبيرة على المناهج الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي ولا يزال في مرحلة المراجعة.

متى سيتم الإعلان عن المناهج الجديد؟

أوضح الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم الإعلان عن كل كتب الصف الرابع الابتدائي عقب الانتهاء من إعدادها وإكتمالها وكل ما يتم نشره مسروق بالكامل، والكتب النهائية لم تعتمد بعد ولا زالت في مرحلة المراجعة والتعديل.

«التعليم» تبلغ المصنفات الفنية لتعقب المواقع التي زعمت نشرها للمناهج الجديدة

هل يتم معاقبة من يزعم إمتلاكه لمناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة؟

كشف وزير التربية والتعليم، أن تم إبلاغ المصنفات الفنية لتعقب المواقع التي زعمت نشرها للمناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي وناشري الكتب الخارجية وسارقي حقوق الملكية الفكرية، وسيتم التعامل معهم بالقانون، قائلاً: «نفخر بمستوى الكتب الجديدة للصفوف الأولى وبالذات الصف الرابع الابتدائي ولن نقف صامتين أمام أصحاب مافيا الكتب الخارجية».

إذن النسخ المسربة للمناهج غير صحيحة تماماً؟

أكد «شوقي»، أن النسخ المتداولة من مناهج العلوم والرياضيات الجديدة للصف الرابع الابتدائي هى نسخ مسرب قبل التعديلات وليست النسخ النهائي.