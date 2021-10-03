التعليم العالي: دخول الجامعات سيكون بشهادة تطعيم كورونا «زي الكارنيه»

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه جرى توفير أكثر من 300 نقطة لتطعيم الطلاب بالجامعات ضد فيروس كورونا المستجد: «الفرق الفنية والطبية لتطعيم الطلاب موجودة في الجامعات، كما أن وزارة الصحة والسكان أتاحت التطعيم في مراكز الشباب».

التطعيم شرط لدخول الجامعات

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، على وجود توجيهات لرؤساء الجامعات بالتشديد في هذه المسألة: «لكي يدخل الطالب الحرم الجامعي أو المدينة الجامعية، لابد أن يكون حاصلا على التطعيم، كما سيتضمن الكشف الطبي للطلاب المستجدين حصول الطلاب على التطعيم، وليس هناك حجة أمام الطلاب، وبالتالي يجب أن يكون الطالب حاملا للشهادة كأساس لدخول الجامعات والمدن الجامعية.. يمشي بالشهادة زي الكارنيه».

بدء تقليل الاغتراب

كما تطرق المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، الذي بدأ اليوم الأحد، ويستمر لمدة 3 أيام، موضحًا أنه يُتاح للطلاب الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني لتنسق الجامعات الحكومية والمعاهد لكي يطلب الكلية الأقرب إلى إطاره الجغرافي.

ولفت، إلى أن مكتب التنسيق يحاول الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن من طلبات تقليل الاغتراب إلكترونيا، وفقا لمجموع الطالب، فإذا كان هناك 1000 طالب يرغبون في التحويل إلى كلية، فإن الكمبيوتر يُرتب الطلاب وفقا مجموعهم ويستجيب لأكبر عدد ممكن في حدود الـ10%، التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيفا للازدحام في المواصلات والمدن الجامعية، والحفاظ على العدالة وتكافؤ الفرص.

فرص التحويل أمام الطلاب

وتابع، بأن أي طالب لم يستفد في المرحلتين الأولى والثانية من تقليل الاغتراب وفرصة التحويل، يمكنه دخول المرحلة الثالثة، ويستفيد فعليا منها، مشيرًا إلى أن نحو ربع مليون طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة، وجارِ التحليل الإحصائي لطلاب الشهادات الفنية، وبمجرد انتهائه سوف يتم الإعلان عن النتائج على الموقع.

وأكد على ضرورة الاستعانة، بموقع الوزارة من أجل معرفة الجامعات المعتمدة من عدمها: «هذه المسائل لن تكلف الطالب 5 دقائق لفرز الجامعات المعتمدة حتى يطمئن إلى الشهادة التي سيحصل عليها».