حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحوت أنّه يُعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، إذ يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك.. ومن المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.