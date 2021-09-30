حظك اليوم برج الحوت الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

تتمثل عيوب امرأة برج الحوت في عدم اعتمادها على نفسها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

اليوم تعمل بكل حماس، ويدفعك ذلك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس والقمر داعمان وقد تكون اليوم على موعد مع السعادة والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة إيناس الدغيدي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.