حظك اليوم برج الحوت الجمعة 1-10-2021 مهنيا وعاطفيا

برج الحوت من الأبراج المائية، دائمًا ما يعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، وله شخصية مميزة، كما أن له أيضا عيوب، فهو من الشخصيات التي تعشق الهروب من الواقع، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك.. استرخ ونظم جهودك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

فينوس بمنزل الحظ تمنحك جاذبية وتفتن الجنس الآخر، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.