حظك اليوم برج الحوت السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج الحوت بالحب لعائلته والإخلاص مهما كانت الظروف أو العواقب، و لديه القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنهم لا يستطيعون التعامل مع المنافقين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجباتك المهنية.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اعمل في صمت ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك واحترس من المكائد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.