وكالة الفضاء: تنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% بعد 28 شهرا

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر بدأت تنفيذ «تليسكون» فضائي لمتابعة الأقمار الصناعية، وكاميرا مصرية 100% تم تصنيعها وفقًا للشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بالاستعانة بمنصع بنها التابع للإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الكاميرات ستوضع على قاعدة تم شراءها وتتم التجارب في الوقت الحالي بعد الاستعانة بكل الخبرات المصرية، دون اللجوء إلى خبرات أجنبية وسط استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

اعتماد التليسكوب على الذكاء الاصطناعي

أضاف محمد القوصي، خلال استضافته في برنامج «الصدى»، المذاع على فضائية «Extra News» اليوم الأحد، أن «التليسكوب» يعطي معلومات عن الأشياء التي يقع عليها، وسط رصد المخلفات الفضائية بعد تطبيق الذكاء الاصطناعي، مبينًا أنه يتم حاليا العمل على استعادة القمر الصناعي عندما ينتهي عمره الافتراضي من أجل تقليل المخلفات الفضائية.

دور الخرائط الرقمية في تيسير العمل

أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن التحول الرقمي يتطلب استخدام الصور الفضائية الرقمية، والتي تُستخدم في تطبيقات مختلفة بعد الرجوع إلى الخرائط الرقمية، دون الحاجة إلى وجود عنصر بشري يقوم بمسح الأراضي، مشيرًا إلى أن الأقمار الصناعية المصرية تدعم التحول الرقمي من أجل توفير الإنترنت بكافة أنحاء مصر، الذي لا غنى عنه لتطبيق التحول الرقمي.

إنشاء معمل متطور في وكالة الفضاء بالتنسيق مع الصين

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تضم نحو 8 معامل، كل منها متخصص في مراقبة جزء معين من القمر، من أجل تحقيق التكامل، إذ يتم مراقبة القمر والعمل على توجيهه وسط توفير ميزانيات جيدة من الدولة لتحديث المعامل، مبينًا أنه تم توفير معمل البيئة الفضائية -وهو الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط- يعمل على اختبار القمر في ظروف مشابهة للفضاء الخارجي قبل إطلاقه الفعلي، مشيرًا إلى أنه يتم بناء مشروع على نحو 10000 مترًا لوضع القمر في ظروف مشابهة لو أنه في الفضاء، وذلك بالتنسيق مع وكالة الفضاء الصينية.

تنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% بعد 28 شهرًا

أشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أن مصر بدأت في الوقت الحالي للمنافسة العالمية ضمن الخريطة الفضائية العالمية وحققت نجاحات مبدئية، موضحًا أن مصر دخلت مسابقة مع 25 دولة فضائية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفازت في تلك المسابقات، مُضيفًا: «نستهدف تنفيذ قمر صناعي مصري بنسبة 100% وسيستغرق 28 شهرًا».