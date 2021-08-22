الفضاء المصرية: إطلاق الـ4 أقمار الجديدة لرصد التعديات والمياه الجوفية

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن قانون الوكالة صدر في عام 2018 وجرى تفعيله في عام 2019، حيث جرى إطلاق قمري كيو سات، وهو عبارة عن قمر مكعب طول ضلعه 10 سم بخبرة مصرية 100% ولم يتم الاستعانة بأي خبرة أجنبية، لافتًا إلى أن الأقمار الصناعية الأربعة الجديدة التي سيجري إطلاقها في العام المقبل سترصد تطبيقات التعدي على الأراضي الزراعية والبيئة والتخطيط العمراني والبحث عن المياه الجوفية.

لم نكن نمتلك وسائل الاختبار البيئية والوظيفية

وأضاف القوصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشت»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم: «كانت لدينا مشكلة، وهي أننا لم نكن نمتلك وسائل الاختبار البيئية والوظيفية، والجديد هو أن الأقمار الأربعة التي ستطلق في عام 2022 ستكون بإمكانيات مصرية 100% مع اختبار القمر سيكون في الوكالة قبل الإطلاق ولن تتم الاستعانة بأي خبرة أجنبية في الاختبارات».

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الأقمار التي تعمل الوكالة على إطلاقها هي أقمار الاستشعار عن بعد، حيث يحتوي على كاميرا ويطلق على ارتفاعات تبدأ من 450 كم وقد تصل إلى 700 كم، ويحصل على صور فضائية يستخدمها المتخصصون في استنباط المعلومات التي تستخدم في تطبيقات كثيرة، على غرار تطبيقات التعدي على الأراضي الزراعية والبيئة والتخطيط العمراني والبحث عن المياه الجوفية.

وفي وقت سابق، أكد القوصي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البحث العلمي يسير بصورة متقدمة، حيث حققت مصر خطوات متقدمة على مستوى الفضاء بشكل عام، وفي الأقمار الصناعية بشكل خاص.

ولفت، إلى أن العام القادم سيشهد البدء في تجميع القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، في المركز عن طريق خلال التعاون المصري الصيني، كما أن نهاية 2022 سيشهد إطلاق القمر الصناعي «مصر سات 2»، بعدما أثرت تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا بشكلٍ بسيط على تأخير الجدول الزمني للإطلاق .