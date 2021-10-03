محافظ كفر الشيخ: اكتشفنا مراكز دروس خلف واجهات كافتيريات وفي الجراجات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن بعض الأشخاص استخدموا واجهات كافتيريا وسوبر ماركت من أجل التحايل على القانون، لإدخال الطلاب في السناتر، حيث اشتكى الأهالي في بعض المناطق، من وجود ازدحام، ما جعل المحافظة تتدخل لتكتشف وجود سناتر مخفية، وتم التحقيق مع المسؤولين عن هذه السناتر، مؤكدا أن الدولة تؤدي مجهودا عاليا في التعليم، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منظومة تعليمية موازية تحت الأرض

وأضاف «نور الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم تحويل المسؤولين عن هذه المراكز إلى النيابة العامة، وسيتم التنسيق مع التعليم لتحويل المعلمين إلى التحقيق التأديبي والإيقاف عن العمل، مشيرا إلى وجود منظومة تعليمية موازية تحت الأرض، مبينا أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة دور أصحاب العقارات للتحقيق معهم، مشيرا إلى أنه تم إغلاق 10 سناتر في المحافظة خلال أيام قليلة، وسط وجود سناتر أخرى تحاول المحافظة إغلاقها حيث فصلت الكهرباء عن السناتر وشمعتها، لافتا إلى أن السناتر كانت في جراجات، وتم عمل نفق بينهما، وإدخال تكييف ومدرجات، مشددا على ضرورة محاسبة هذه السناتر ضريبيا، لأخذ حق الدولة في ظل تطوير الدولة لمنظومة التعليم بشكل مستمر.

ضرورة الالتزام بمنظومة الدولة التعليمية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يطلب من أولياء الأمور والطلاب عدم الذهاب إلى السناتر والالتزام بالكتب المدرسية، وعدم الاشتراك في التعليم الموازي، وصرف هذه الأموال في المنظومة التعليمية الرسمية بعد تطوير الدولة، وعمل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إدخال التكنولوجيا الحديثة والمنصات التفاعلية التي تعمل على إثراء المحتوى التعليمي.

استعدادات للعام الدراسي الجديد

وتستعد الدولة لبدء العام الدراسي الجديد، الأحد المقبل، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المواجهة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحث المواطنين على تلقي اللقاح المضاد بمختلف أنواعه.