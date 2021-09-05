«الزووم» حيلة المدرسين للهروب من غلق «السناتر» بالإسكندرية

عادت مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية، لمباشرة أعمالها واستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، وذلك قبل بدء الدراسة بشهرين كاملين، حيث انطلقت الدروس الخصوصية في السناتر مطلع أغسطس الماضي، وفي سناتر أخرى في منتصف ذات الشهر، الأمر الذي تبعه تكثيف الجهود من قبل مديرية التربية والتعليم والجهات المختصة لضبط تلك المراكز.

أسعار الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

ورصدت «الوطن» تفاصيل انطلاق الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة الجدد بالإسكندرية، حيث تبدأ أسعار الحصة الواحدة من 100 جنيه إلى 400 جنيه، وفقاً لسعر كل مدرس وفقاً لحجم الشهرة التي ينالونها في الإسكندرية وليس على درجتهم وقدرتهم العلمية.

هذا الأمر سبب غضب بين أهالي الإسكندرية بسبب بدء الإعلان عن الدروس الخصوصية في مختلف الإدارات التعليمية ما بين المنتزه ووسط والجمرك والعجمي، وإلزام المدرسين لأولياء الأمور بسداد تعاقد الدروس الشهرية، والتي تصل إلى مبالغ كبيرة لكل مادة.

«أون لاين» وسيلة الهروب من حملات غلق سناتر الدروس الخصوصية

على الرغم من عودة الحياة تدريجياً وتطعيم عدد كبير من المواطنين، إلا أن بعض مدرسي الثانوية العامة بالإسكندرية قرروا استكمال تقديم الدروس الخصوصية عبر برنامج «زووم» بدلاً من السناتر، وذلك ليس حرصا على الطلاب بل هربا من غلق السناتر.

ويقول حسام علي، طالب بالفرقة الثالثة الثانوية، إن هناك 3 مدرسين من مشاهير التدريس في الإسكندرية للثانوية العامة يقدمون الدروس أون لاين خوفا من غلق السناتر، بالإضافة إلى المكسب الكبير العائد عليهم وفي وقت أقل.

وأضاف الطالب في تصريحات عبر «الوطن»، أن المعلم يقوم بفتح عدد أكبر على تطبيق «زووم» من أجل تقديم حصته لأكبر عدد ممكن، حيث تصل الحصة الواحدة إلى 1000 طالب، بينما تبلغ قيمتها 100 جنيه مثل السنتر دون أي تخفيض، الأمر الذي يثير غضب الطلاب كون التعليم عبر الأون لاين أقل تركيزا من السنتر.

تعليم الإسكندرية: تكثيف الحملات لمتابعة عمليات الغلق

من جهته، أكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور التربية والتعليم معاقبة التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق والتأكد من عدم الفتح مجددا عقب انتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسؤولي تلك المراكز.

غلق 3 مراكز دروس خصوصية شرق الإسكندرية

وأضاف سعد ل«الوطن»، أنه وفقا لأحدث حملة تمت من قبل إدارة المنتزه التعليمية شرق الإسكندرية، فقد تمت متابعة المرور على مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الحي وعمل محاضر بالإغلاق وفض الأختام، كما تم توقيع غرامات مالية لفض الأختام وإغلاق عدد من السناتر.