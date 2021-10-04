محمد حماقي يقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب بأغنية «ليلة العمر»

اقترب المطرب محمد حماقي من تحقيق مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بأغنيته الجديدة «ليلة العمر»، وهي الأولى في لعبة Fortnite Soundwave العالمية.

وتقول كلمات الأغنية

نولتهاني هي كلمة قولتهالي قلبي داب

فرحتني غيرتني وصلتني فوق السحاب

خلي أيامي معاك.. حلي عمري بهواك

أيوا هفضل ليك وبيا وبيك انا استكفيت

ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي

قولتها علطول وهفضل أقول.. أنا حبيت

والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر

في حد عادي وحد تاني مرة واحدة بنلاقيه

هو أنت عارف يا حبيبي أنت بالنسبالي ايه

خلي أيامي معاك.. حلي عمري بهواك

أيوا هفضل ليك وبيا وبيك أنا استكفيت

ياللي يالي ياللي ضلك صاحب ضلي

قولتها علطول وهفضل اقول.. أنا حبيت

والليلة الليلة ليلة ليلة ليلة العمر

حفل محمد حماقي

وأحيا محمد حماقي منذ أيام، أول حفل يقام بمتحف الحضارات بالفسطاط، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، له واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة، التي نقلت في مسيرة عالمية من المتحف المصري.

وافتتح «حماقي» حفل متحف الحضارات بأغنية «نفسي أبقي جنبوا» وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها.

وحرص المطرب على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ثم وجه كلمة للحضور، أعرب فيها عن فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية، ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.